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Лукашенко прокомментировал ситуацию в Армении
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Лукашенко прокомментировал ситуацию в Армении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что страны ЕАЭС могли помочь властям Армении не допустить обострения ситуации в республике, призвал членов союза поддерживать друг друга, иначе «поодиночке перебьют».
"Скоро специалисты в России, и у нас, и в Казахстане, и других странах-членах ЕАЭС начнут обсуждать эту проблему (ситуацию в Армении — ред.). Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении?" — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
В качестве примера он привел ситуацию, когда решение правительства Армении повысить тарифы на энергоресурсы привело к протестам.
"Вы помните, год назад или сколько… правительство Армении повысило цены на природный газ, якобы не было выхода…, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело?" — задался вопросом белорусский президент.
По словам Лукашенко, если союзники будут действовать, не поддерживая друг друга, их «поодиночке просто перебьют, в лучшем случае — повыдергивают из этого союза».
Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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