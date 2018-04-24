Лукашенко прокомментировал ситуацию в Армении

"Скоро специалисты в России , и у нас, и в Казахстане , и других странах-членах ЕАЭС начнут обсуждать эту проблему (ситуацию в Армении — ред.). Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении?" — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

В качестве примера он привел ситуацию, когда решение правительства Армении повысить тарифы на энергоресурсы привело к протестам.

"Вы помните, год назад или сколько… правительство Армении повысило цены на природный газ, якобы не было выхода…, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело?" — задался вопросом белорусский президент.

По словам Лукашенко, если союзники будут действовать, не поддерживая друг друга, их «поодиночке просто перебьют, в лучшем случае — повыдергивают из этого союза».