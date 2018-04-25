Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении

"Президент Армении подробно рассказал главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной, вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром, — отметили в пресс-службе. — Также президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями".

В пресс-службе отметили, что президенты выразили «абсолютное единодушие в недопустимости нарушения конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства — все должно быть в рамках основного закона страны».

Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. Они условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий. «Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении», — подчеркнул белорусский лидер.