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Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении
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Лукашенко и Саркисян обсудили ситуацию в Армении 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и Армении Александр Лукашенко и Армен Саркисян обсудили ситуацию в Армении, выразив единодушие в недопустимости нарушения конституции страны. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера по итогам телефонного разговора, состоявшегося в среду по инициативе армянской стороны.
"Президент Армении подробно рассказал главе белорусского государства о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной, вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром, — отметили в пресс-службе. — Также президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями".
В пресс-службе отметили, что президенты выразили «абсолютное единодушие в недопустимости нарушения конституции ни одним гражданином, особенно при формировании нового правительства — все должно быть в рамках основного закона страны».
Главы государств также согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. Они условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий. «Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении», — подчеркнул белорусский лидер.
ТАСС: последние новости
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