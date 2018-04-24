Лукашенко: Конституция Беларуси не будет меняться под личность

Задач для «возможного изменения Конституции предостаточно», но они не могут быть решены одномоментно. Такова позиция белорусского лидера, которую он сформулировал в ежегодном Послании своему народу и парламенту страны, передает БЕЛТА.

"Никогда не поставлю специалистов, судей, народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Никогда этого не будет", — подчеркнул Александр Лукашенко , обращаясь к присутствующим. Ведь «речь идет о главном документе страны. Мы должны быть уверены в правильности принимаемых решений», — твердо сказал президент.

Глава государства поручил судьям Конституционного суда вместе с учеными и юристами-практиками вместе с парламентариями подготовить соответствующие предложения в Конституцию. Они лучше других знают законодательство страны, его специфику, особенно судьи КС, подчеркнул лидер страны. «И не надо выискивать повод для очередной сенсации», — убежден он. Специалистам необходимо дать спокойно работать. «Чтобы потом, когда придет время, мы могли предложить наилучшие подходы для будущего Беларуси , обсудить их с широким кругом заинтересованных и принять общее решение», — сказал белорусский лидер.

С другой стороны, вопрос возможной корректировки Конституции постоянно обсуждается в СМИ, напомнил президент. «Причем доходит до того, что отдельные „горячие головы“ заявляют, будто не сегодня так завтра президент назначит референдум по изменению норм Основного закона», — сказал Лукашенко. Он категорически отмел эти провокационные гипотезы, подчеркнув, что «никогда не действовал нечестно в отношении людей». Президент пообещал, что «никогда не нарушит свою клятву, чего бы это ни стоило. Ибо будет как вчера в Армении », — заявил белорусский лидер.

Оратор обратил внимание, что те, кто сегодня требуют изменений в Конституцию РБ, не говорят, чего именно они хотят. «Главное — начать процесс, ввязаться в драку, а там будет видно. Они же не будут отвечать за то, какие последствия будет иметь референдум по изменению Конституции, а тем более — какие последствия будут иметь эти изменения», — заметил президент.

Нормотворчество, подчеркнул он, — живой и динамичный процесс. В этом плане и Конституция, как и любой другой нормативный акт, будет совершенствоваться. С тех пор, как был принят Основной закон, в стране многое изменилось. В качестве примера Лукашенко привел судебную реформу 2013 года. После нее в Беларуси нет Высшего хозяйственного суда, однако упоминание о нем осталось на страницах Конституции. «Появились новые государственные институты. На принципиально иной уровень вышли экономические отношения. Многое из того, что было сделано, теперь необходимо отразить в Конституции. Но нормы Основного закона должны не просто соответствовать действительности, а немного опережать ее, работать на перспективу», — сказал президент.

Он напомнил, в этой связи, и о президентских полномочиях, часть из которых может быть передана другим ветвям власти. «Не надо мне за них держаться двумя руками, их могут осуществлять другие. У президента появятся новые заботы и проблемы. Они уже появляются», — отметил глава государства. При этом он подчеркнул: не стоит рассчитывать на то, что в случае изменения Конституции будут созданы фундаменты «для наших майданов и майданутых». «Этого в стране не будет, пока я президент», — резюмировал лидер Беларуси.