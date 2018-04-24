Лукашенко: Ценность партнерства с Россией многократно возрастает

Ценность Союзного государства и партнерства с Россией многократно возрастает, заявил сегодня в своем ежегодном Послании к белорусскому народу и парламенту РБ глава государства, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил, что «Союзный проект с Россией не утратил своего значения». По причине исключительно сложной международной обстановки, сделал акцент президент, назвав ее «самой сложной за последние десятилетия», ценность двустороннего партнерства возрастает, сохраняя положительную динамику. Вместе с тем, на взгляд президента, «интеграционный потенциал взаимодействия используется не в полной мере и не всегда эффективно». Он полагает, в частности, что не удалось до сих пор отрегулировать некоторые аспекты формирования общего рынка товаров и услуг, отдельные миграционные и пограничные вопросы.

Уделено в Послании внимание и перспективам развития Евразийского экономического союза . Лукашенко напомнил, что пошел четвертый год с момента его создания. Было много планов и перспективных проектов, но некоторые до сих пор далеки от реализации. «По разным причинам, и не только внутренним. И если на так называемые внешние факторы влияния не окажешь, то происходящее внутри союза полностью зависит от стран-участниц, от нас самих», — самокритично подчеркнул белорусский лидер.

Оратор коснулся и темы практического диалога со странами Европы. Налицо, отметил президент, «повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия». Нужно, по мнению белорусского лидера, максимально использовать конструктивный потенциал и «Восточного партнерства», которое должно быть нацелено, прежде всего, «на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции».