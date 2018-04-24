Лукашенко отмечает успехи в выстраивании диалога с Евросоюзом

"Продвинулись в выстраивании диалога с государствами Европы. Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия", — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что стране «нужно максимально использовать конструктивный потенциал „Восточного партнерства“, которое должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции».

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссии все чаще приходится просить помощи и содействия в странах дальнего зарубежья, учитывая возникающие проблемы с ближайшими союзниками.