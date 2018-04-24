Лукашенко отмечает успехи в выстраивании диалога с Евросоюзом 

МИНСК, 24 апреля. /ТАСС/. Белоруссия стремится выстраивать отношения с Европейским союзом, где в последнее время наметилась активизация политических контактов и расширение экономического взаимодействия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая во вторник с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Продвинулись в выстраивании диалога с государствами Европы. Налицо повышение уровня политических контактов и расширение экономического взаимодействия", — отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии считает, что стране «нужно максимально использовать конструктивный потенциал „Восточного партнерства“, которое должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий, усиление европейской и евразийской интеграции».
При этом Лукашенко отметил, что Белоруссии все чаще приходится просить помощи и содействия в странах дальнего зарубежья, учитывая возникающие проблемы с ближайшими союзниками.
Президент также добавил, что Белоруссия не намерена отгораживаться от государств, которые покинули СНГ или планируют выйти из Содружества, развивая интеграцию с ЕС. «Стремление Украины, Молдовы и Грузии к более глубокой интеграции с Евросоюзом не является препятствием для нашего активного торгово-экономического сотрудничества», — отметил Лукашенко.