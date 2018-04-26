Ещё
СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) приняла решение выдвинуть в качестве кандидата на выборах премьера Карена Карапетяна, который в настоящее временно исполняет обязанности главы кабинета. Об этом сообщает «АрмИнфо».
"Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом — им будет Карен Карапетян", — говорится в сообщении.
Как отмечается, у партии 58 мандатов, а для избрания главы кабинета нужно 53 голоса.
По данным РИА «Новости», вице-спикер парламента и член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов не подтвердил эту информацию и заявил, что решение в отношении кандидата еще не принято.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в Москву для проведения рабочих консультаций.
Газета.Ru: последние новости
В ЕС призвали власти Армении освободить задержанных во время протестов Саргсян: я был не прав Президент Армении начал консультации с парламентскими и непарламентскими силами
Комментарии  Ещё 88 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров221
У Клюева нашли тяжелую болезнь20
Столтенберг анонсировал совещание по России103
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение