СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина

"Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом — им будет Карен Карапетян", — говорится в сообщении.

Как отмечается, у партии 58 мандатов, а для избрания главы кабинета нужно 53 голоса.