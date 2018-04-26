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Саргсян покинет пост председателя Республиканской партии Армении
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Саргсян покинет пост председателя Республиканской партии Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Армении приняли решение о смене председателя РПА (Республиканской партии Армении) Сержа Саргсяна. Об этом сообщается на сайте партии со ссылкой на встречу Саргсяна, и. о. премьера Карена Карапетяна и депутатов фракции, которая состоялась 25 апреля.
"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков.
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