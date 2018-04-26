Саргсян покинет пост председателя Республиканской партии Армении

Армении приняли решение о смене председателя РПА ( Республиканской партии Армении) Сержа Саргсяна . Об этом сообщается на сайте партии со ссылкой на встречу Саргсяна, и. о. премьера Карена Карапетяна и депутатов фракции, которая состоялась 25 апреля.

"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков.