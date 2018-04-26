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Правящая Республиканская партия Армении сменит председателя
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Правящая Республиканская партия Армении сменит председателя 

ТАСС 1 час назад
Фото: BFM.RU
ЕРЕВАН, 26 апреля. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия (РПА) Армении сменит своего председателя. Об этом стало известно после встречи в среду вечером главы РПА, третьего президента Армении Сержа Саргсняна и и.о. премьеры Карена Карапетяна с депутатами фракции партии.
"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.
"На второй половине встречи с и.о. премьером Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий", — отмечают в РПА.
Саргсян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении 17 апреля, в понедельник объявил о своей отставке под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян будет исполнять обязанности главы правительства республики. Во главе протестных акций стоит депутат парламента от блока «Елк» Никол Пашинян.
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