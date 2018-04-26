Правящая Республиканская партия Армении сменит председателя

"Было принято решение начать дискуссии о смене председателя Республиканской партии. Экс-президент и бывший глава правительства Серж Саргсян объяснил присутствующим причину своей отставки 23 апреля, представил разные сценарии возможной работы парламентской фракции РПА, чтобы сохранить внутренний мир и стабильность в стране", — говорится в сообщении пресс-службы Республиканской партии Армении.

"На второй половине встречи с и.о. премьером Кареном Карапетяном было достигнуто соглашение, что РПА готова к переговорам со сторонами без предварительных условий", — отмечают в РПА.