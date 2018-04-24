Лукашенко призвал остановить «сползание мира» к новой войне

Ранее президент Белоруссии выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого нового «хельсинкского процесса», аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ . Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск. В настоящее время в белорусской столице проходят встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины

По словам Лукашенко, Белоруссия смогла занять «собственную нишу» в мире, став самостоятельным региональным игроком. «Глобальные внешнеполитические инициативы, в основе которых — идеи безопасности и сотрудничества, так называемый процесс „Хельсинки-2“, стали логичным выражением объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу», — сказал белорусский лидер во вторник, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту.

При этом он признал, что «никто не бросится» на белорусскую инициативу «Хельсинки-2», потому что «это же не Америка внесла предложение, не Китай и даже не Россия ».

"Но все умные люди… этой идеей… Мы уже должны были собраться и принять решение о развитии того процесса в Хельсинки , который был много лет назад. Нам надо остановить страшное сползание мира к войне, к горячей войне", — заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что многовекторная внешняя политика Белоруссии остается последовательной и предсказуемой. «Мы продолжим выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры и подушки безопасности», — заключил он.