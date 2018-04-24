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А. Лукашенко о развитии Беларуси: наша задача — быть открытыми для лучшего, цель — расти быстрее других
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А. Лукашенко о развитии Беларуси: наша задача — быть открытыми для лучшего, цель — расти быстрее других 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 24 апреля /Синьхуа/ — Задача белорусского государства — быть открытым для лучшего, цель — расти быстрее других. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник в Послании белорусскому народу и Национальному собранию.
"Наша задача — быть открытыми для лучшего. Цель — расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от развитых стран. В этом залог качественных изменений, которые нам нужны и которые позволят поднимать уровень благосостояния граждан Беларуси относительно другого мира", — подчеркнул А. Лукашенко.
По его словам, эта тема являлась главной на заседании правительства, где были рассмотрены итоги 2017 года. «Мы не делали никакой тайны, мои жесткие оценки и принципиальные выводы доведены до общества», — отметил он.
А. Лукашенко констатировал, что те времена, когда государства и народы могли жить и развиваться, не оглядываясь на других, безвозвратно ушли. Тотальная взаимозависимость современного мира — это уже не просто красивая фраза. «Мир складывается в единый глобальный организм. Интернет стал его нервной системой, международные финансы, банки — кровеносной. Облик мировой экономики все в большей степени определяют не национальные государства, а гигантские транснациональные корпорации. Их коммерческие интересы доминируют над политикой или договоренностями. Они же и провоцируют экономические и даже военные конфликты. Это суровая реальность нашего времени», — обратил внимание белорусский лидер.
А. Лукашенко подчеркнул, что независимость государства и его авторитет, спокойствие в обществе, качественное образование, высокая культура и достижения в спорте в первую очередь зависят от успешности экономики. «Мы как никто другой подтверждаем это правило. Свой успех — в отличие от других стран, богатых на природные ресурсы, — мы создаем только трудом и интеллектом своего народа. И в этом наше преимущество. Для правильного выбора действий внутри страны мы должны чутко и правильно понимать развитие современного мира. А оно определяется тремя ключевыми факторами: взрывным ростом новых технологий, подъемом развивающихся рынков и тотальной глобализацией всех мировых процессов», — отметил президент.
"Вместе с тем, как уже сказано, на международной арене обостряются конфронтация и недоверие. А значит, легкого времени не будет. Санкционные войны неизбежно рикошетом заденут и нас. То ли через торговый, то ли через финансовый канал мы это ощутим на себе. Но не станем закрываться от мира. Ни одна страна, даже из списка великих держав, не может быть успешной, если замкнется в себе", — убежден А. Лукашенко. —0—
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