Лукашенко выступил с предостережением

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает общество от раскачивания ситуации в стране. «Я неоднократно говорил, что лимит революций и войн мы исчерпали давно. Нам это не надо», — заявил Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту в Минске, передает «Интерфакс».
«Не дай бог, что-то случится в стране. Пойдут те, кто подожжет (ситуацию) вместе со своими семьями. Они будут тушить», — сказал президент.
«Поэтому прежде, чем разжигать истерию в обществе, дестабилизировать обстановку — вам стабильность нужна больше, чем мне — надо подумать, к чему это может привести», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что Беларусь в своей истории пережила ряд разрушительных войн и прочих бедствий.
Президент Белоруссии заявил, что готов оказать Армении помощь в урегулировании внутриполитической ситуации в этой стране. Акции против избрания экс-президент республики Сержа Саргсяна премьером страны начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Менее чем через неделю, 23 апреля, Сагрсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочия ми будет обладать премьер.