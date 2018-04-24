Лукашенко выступил с предостережением

Лукашенко предостерег от раскачивания ситуации в Беларуси: «Нам это не надо»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает общество от раскачивания ситуации в стране. «Я неоднократно говорил, что лимит революций и войн мы исчерпали давно. Нам это не надо», — заявил Лукашенко во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту в Минске , передает «Интерфакс»

«Не дай бог, что-то случится в стране. Пойдут те, кто подожжет (ситуацию) вместе со своими семьями. Они будут тушить», — сказал президент.

«Поэтому прежде, чем разжигать истерию в обществе, дестабилизировать обстановку — вам стабильность нужна больше, чем мне — надо подумать, к чему это может привести», — подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что Беларусь в своей истории пережила ряд разрушительных войн и прочих бедствий.