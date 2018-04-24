Белоруссия готова помочь Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов оказать Армении помощь в урегулировании внутриполитической ситуации в этой стране.
"Я желаю армянскому народу, чтобы особо не увлеклись этой ситуацией, потому что власть поменять просто, но потом же надо давать результат, и народ будет ждать его. И дай бог, чтобы талантливый, умный народ Армении справился с этой ситуацией", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Он подчеркнул, что Армения — не чужая Белоруссии страна, оба государства входят в ЕАЭС.
"Нам надо, и это правительства дело — надо созвониться, спросить у них, чем мы им сможем помочь", — добавил Лукашенко.
Акции против избрания экс-президент Армении Сержа Саргсяна премьером страны начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Сагрсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.