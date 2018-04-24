Лукашенко заявил, что в Белоруссии сейчас «не до референдумов» об изменении конституции

МИНСК , 24 апреля. / ТАСС /. Вопрос о внесении изменений в Конституцию Белоруссии не стоит в повестке дня, в стране нужно решать другие задачи. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко , выступая во вторник с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Лично я ни о каком референдуме не думал. Нам сейчас не до референдумов", — сказал Лукашенко.

"Наша безопасность — в единстве нашего народа, в сильной внутренней и внешней политике нашего государства", — также отметил Лукашенко.

Глава государства констатировал, что «стабильность и сплоченность общества, его единство дались не легко». «Нам есть, что терять, и есть что защищать», — сказал Лукашенко. Он убежден, что это надо осознать «вовремя, чтобы не получить потом, как в народе говорят, „что имеем не храним, а потерявши — плачем“.

Белорусский президент обратил внимание на то, что в мире вновь делается ставка на военную силу в качестве способа продвижения своих интересов. „Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше — ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир“, — заявил Лукашенко.

»Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в сети и в информационных порталах сообщения провокационного характера. Именно так в XXI веке начинаются революции в их цветной версии, которые печально заканчиваются для самих же участников", — добавил белорусский лидер.

Лукашенко заключил, что ответственность за мир и порядок лежит на каждом жителе Белоруссии. «Если мы вместе — только тогда мы сила, и сможем противостоять любым вызовам», — заявил президент Белоруссии.

"Торговые войны"

Помимо этого, Лукашенко заявил, что в настоящее время «фактически ломается мировая система торговли».

"Фактически ломается мировая система торговли, в этих условиях актуальна миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств", — сказал Лукашенко.

По его словам, «планету захлестнули торговые войны». " США , руководствуясь протекционизмом, сражаются с Китаем , одновременно развернулась масштабная санкционная война против России ", отметил президент. По его словам, ситуация дошла уже до того, что «по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой».

"Да и у нас далеко за примерами ходить не надо. Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок", — сказал Лукашенко.