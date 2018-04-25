Батька скликает «богатых со всего мира» 

Белоруссию необходимо сделать привлекательной для богатых людей со всего мира. Такую цель на ближайшую перспективу обозначил для страны президент Александр Лукашенко во время своего обращения к народу и парламенту.
Во вторник, 24 апреля, белорусский лидер выступил в Овальном зале Дома правительства с ежегодным посланием, где, по словам пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, постарался затронуть «все актуальные вопросы, которые касаются жизни белорусского общества в целом и каждого гражданина в отдельности». Один из тезисов как раз касался привлекательности республики с точки зрения иностранцев-толстосумов. Лукашенко подчеркнул, что настало время серьезно о них подумать. И поручил правительству и Нацбанку «глубоко и всесторонне проанализировать мировые процессы».
«Необходимо создать такие условия для капитала, которые не предоставит ни одно другое государство. По крайней мере, надо сделать это первыми. Надо сыграть на опережение», — цитирует БЕЛТА главу государства.
По словам Лукашенко, страна уже готова предложить стабильные, комфортные и предсказуемые условия ведения бизнеса. Но, кроме того, Белоруссия, как он выразился, «должна быть интересной, особенной, чем-то выделяться в современном мире». Чтобы в этот комфортный уголок Европы «как магнитом тянуло самых лучших и умных».
Но есть ли потенциал для воплощения в жизнь столь амбиционных планов? Как и чем привлечь этих самых богатых и умных? Превратить страну в гигантский офшор, игорную столицу или туристический рай? Но есть уже Швейцария. Есть Кипр и Виргинские острова. Есть, в конце концов, Монте-Карло, Лас-Вегас и Макао…
Захочет ли при таком раскладе иностранная избалованная публика с тугими кошельками «есть ржаные пирожки» в Белоруссии, если легко может позволить себе самые «изысканные пирожные»?
— Безусловно, Лукашенко в первую очередь видит выгоду, — комментирует ситуацию эксперт ВШЭ по белорусской проблематике, экономист Дмитрий Балкунец. — Это привлечение финансов в республику. Потому что положение в ней довольно сложное в экономическом плане.
Но в этом очень хорошо прослеживается как раз уровень мышления белорусского лидера и его совершенное непонимание процессов, которые происходят в мировой экономике и в мировой политике. Потому что привлечение капиталов «богатых людей» — это очень кропотливая работа, которая ведется столетиями. И невозможно добиться результатов просто президентским указом. Вроде, он какие-то условия создаст, и сразу приедут, как он думает, тысячи людей и будут в Белоруссии дома покупать.
Так не делается. Для этого нужна политическая устойчивость системы.
«СП»: — А разве ее нет?
— С одной стороны, относительная устойчивость политической системы в Белоруссии сегодня есть. Но я бы не сказал, что эта система очень стабильна. Потому что имеются, на мой взгляд, определенные проблемы. Отсутствует, в частности, независимый суд, который может решать различные вопросы, независимый парламент и т.д. Конечно, это все неприемлемо для западных демократий.
Поэтому если президент Белоруссии рассчитывает на приток капитала со стороны Запада, то это невозможно в принципе. Деньги любят тишину, спокойствие и гарантии безопасности.
К тому же, в стране регулярно арестовывают бизнесменов. В том числе и российских, и европейских. Какой инвестор после этого туда пойдет?
Да и сам Лукашенко до сих пор не воспринимается на Западе как человек либеральных и демократических взглядов. И я не думаю, что инвесторы западные готовы будут в его страну вкладывать.
«СП»: — Тогда на кого все это рассчитано?
— Мне кажется, что Александр Григорьевич здесь в большей степени рассчитывает на граждан постсоветского пространства. И, наверное, в первую очередь, — на богатых россиян, которые хотят спрятать свои капиталы. Особенно сейчас, в условиях ужесточения санкций со стороны Запада.
Возможно, он надеется, что некоторые из них начнут вскоре выводить средства из стран, которые вводят против них санкции, и будут хранить их в Белоруссии. Но я скептически отношусь к тому, что россияне готовы доверять свои деньги белорусской власти. Тем более, что законы в этой стране меняются примерно так же часто, как погода.
Поэтому задача у Лукашенко чрезвычайно сложная, на мой взгляд. Здесь нужно, чтобы было доверие со стороны именно бизнеса, со стороны тех самых людей, которых он назвал богатыми. Чтобы было доверие к политической системе.
Я не думаю, что степень доверия к политической системе Белоруссии на данный момент дает возможность для притока капитала. Теоретически такие варианты, в принципе, возможны. Но должны пройти годы, и система должна себя зарекомендовать…
И еще один чрезвычайно важный аспект я хотел бы затронуть…
«СП»: — Поясните.
— Есть еще такая вещь, как природный климат. И я не думаю, что в Белоруссии он позволяет обеспечивать приток капитала. Там нет моря, к сожалению. А это чрезвычайно важно для людей, которые живут в роскоши. Хотя у всех, конечно, здесь свои приоритеты. Кому-то больше по душе умеренный, или, как еще его называют, «скандинавский» вариант климата.
Но, повторяю, прежде всего, в любом случае, играет роль политическая устойчивость и безопасность для бизнеса.
Эксперт Российского совета по международным делам, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин более оптимистичен на этот счет:
— Потенциал у Минска есть. Потому что сохранен в значительной степени потенциал прежний — советский. В Белоруссии есть промышленная политика, как таковая, которой во многих других странах нет вообще. Там сохранены определенные интересные формы государственно-частного партнерства. И, в принципе, страна привлекательна с точки зрения производственных мощностей, качеств народа и власти.
Причем, интерес представляет не только машиностроение, но и такие сферы, например, как туризм, зеленый туризм.
Это заявление Лукашенко, мне кажется, надо рассматривать с точки зрения общего курса на диверсификацию рынков. Мы знаем, что белорусское руководство в последнее время активно играло не только на площадке ЕАЭС, но и стремилась активно диверсифицировать свои внешнеэкономические связи. В частности, наладить отношения с Китаем. Правда, там не все получилось гладко — я имею в виду, особые китайские манеры кредитные.
Но, тем не менее, эти попытки были. И есть определенные серьезные намерения выйти на рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Да и Европы тоже… Поэтому, я думаю, что это определенный сигнал, в том числе, и для нас.
При всем том, что ЕАЭС и партнерство с РФ остается важным моментом во внешней политике и внешнеэкономической деятельности Минска. И в экспорте Белоруссии Россия занимает еще первую позицию. Тем не менее, вектор на диверсификацию сохраняется. Что, в общем, не может нас не настораживать.
«СП»: — Монте-Карло и Швейцарии все равно Белоруссия не конкурент…
— А не надо сравнивать. В Белоруссии своя зеленая туристическая инфраструктура — ее можно развивать. Но не всех инвесторов интересует туризм или сфера развлечения. Есть те, кто вкладывается в создание новых производств… Напомню о совместном китайско-белорусском проекте индустриального парка «Великий камень», строительство которого ведется в районе международного аэропорта «Минск». Или о заводе «БелДжи» в Борисполе, где выпускают легковые автомобили под китайской маркой Geely на белорусских производственных мощностях.
Другое дело, что там слишком высокая цена. И производство это не настолько пока востребовано у потребителя. Но привлекать инвестиции в производство, в принципе, возможно.