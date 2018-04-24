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Лукашенко расскажет о стоящих перед Белоруссией задачах
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Лукашенко расскажет о стоящих перед Белоруссией задачах 

РИА Новости 48 минут назад
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию (парламенту), сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Послание традиционно состоит из нескольких тематических блоков. В том числе белорусский лидер обычно уделяет внимание вопросам экономики, социальной политики, а также внешней политике Белоруссии. В послании Лукашенко озвучит стоящие перед страной в ближайший год задачи, обозначит приоритеты развития страны.
Прошлогодние темы
Например, в прошлом году в своем послании белорусский лидер уделил много внимания ситуации в мире и в регионе. Именно с заявления о болезненной выработке нового мироустройства и дрейфе к новому блоковому противостоянию начал свое выступление Лукашенко в минувшем году.
Тема региональных конфликтов, новых вызовов и угроз безопасности и трансформаций в мировой экономики стала фоном, на котором выкристаллизовались стоящие перед Минском задачи во внешней политике, в экономике, социальной сфере.
Лукашенко говорил о задачах наращивания Белоруссией экспорта товаров и услуг, удержания инфляции, борьбы с безработицей и создания новых рабочих мест, привлечения иностранных инвестиций и раскрепощения деловой инициативы, модернизации армии, а также об отношениях с Россией, Китаем, ЕС и США.
Тогда же белорусский президент провозгласил курс на создание IT-страны, который менее чем год привел к изданию революционного декрета о цифровой экономике, узаконивший в Белоруссии такие понятия, как криптовалюты, блокчейн и смарт-контракт.
Особенности нового послания
Как ожидается, в этом году послание президента будет направлено на актуализацию задач и тем, которые в течение минувшего года уже обсуждались на совещаниях у главы государства. Теперь же планируется определить задачи на перспективу с учетом уже принятых решений.
Например, планируется, что будут подняты темы работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, либерализации условий для ведения бизнеса, развития цифровой экономики, сельского хозяйства, ЖКХ, спорта и другие.
Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
По данным пресс-службы, выступление главы белорусского государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
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