Президент Армении рассказал о причинах протестов в стране

"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — приводит его слова Sputnik Армения.

Президент Армении подчеркнул, что глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

Саргсян в понедельник подал в отставку с поста главы армянского правительства на фоне продолжающихся десять дней акций протеста. Саркисян принял отставку кабинета.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.