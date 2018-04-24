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Президент Армении рассказал о причинах протестов в стране
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Президент Армении рассказал о причинах протестов в стране 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности привели к народным волнениям в Армении, заявил президент страны Армен Саркисян в обращении к гражданам в понедельник.
"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — приводит его слова Sputnik Армения.
Президент Армении подчеркнул, что глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.
Саргсян в понедельник подал в отставку с поста главы армянского правительства на фоне продолжающихся десять дней акций протеста. Саркисян принял отставку кабинета.
Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
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