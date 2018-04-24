Президент Армении объяснил протесты в стране

Он также отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008-го по 2018 год, после истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Парламент проголосовал за назначение Саргсяна 17 апреля.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.