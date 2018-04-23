Ещё
Президент Армении: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Армении: к протестам в стране привели накопленные социальные проблемы 

ТАСС 30 минут назад
ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером выступил с обращением к гражданам страны.
Как заявил Саркисян, к народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы.
"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — приводит слова Саркисяна его пресс-служба.
Президент также отметил, что «глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна».
Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, в понедельник подал в отставку на фоне усиливающихся акций протеста оппозиции. Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване 13 апреля.
ТАСС: последние новости
В Ереване завершилось шествие оппозиции Туркмения готова предоставить площадку для афганского диалога под эгидой ООН Глава МИД Армении призвал международное сообщество сдерживать военные планы Баку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»334
Россия поставила США серьезное условие273
Климкин сделал грубую ошибку42
Российские суда лишат входа на Украину144
На Москву обрушится торнадо47
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение