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Президент Армении обсудил ситуацию в стране с генсеком ООН
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Президент Армении обсудил ситуацию в стране с генсеком ООН 

РИА Новости 21 час назад
Фото: Газета.Ru
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил в пятницу по телефону сложившуюся в стране ситуацию с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщили в президентской пресс-службе.
"Президент Саркисян рассказал о происходящих в стране политических процессах и поблагодарил генсека ООН за его позицию по мирному решению существующих проблем путем диалога, в рамках Конституции, верховенства закона и при уважении прав человека", — говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
По данным пресс-службы, обсуждены также региональные проблемы, вопрос карабахского урегулирования.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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