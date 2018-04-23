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На выезде из Белоруссии встали почти полторы тысячи грузовиков
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На выезде из Белоруссии встали почти полторы тысячи грузовиков 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Около 1,4 тыс. грузовых машин встали в очередь для оформления выездных документов из Белоруссии в страны Европейского союза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
По информации ведомства, выезда из Белоруссии в Литву в пункте «Каменный лог» ожидают более 360 грузовиков, в «Привалке» — более 230, «Котловке» — свыше 130, на КПП «Бенякони» — более 150.
Также пробки из грузовых машин есть на латвийском направлении, в «Григоровщине» выезда из страны ожидают более 260 фур, в «Урбанах» — свыше 90.
В ведомстве отметили, что на белорусско-польской границе в «Берестовице» находятся более 80 грузовиков, в «Брузгах» — более 90.
Напряженная ситуация в пунктах пропуска обычно складывается на выезде из Белоруссии в страны ЕС в выходные дни.
Ранее сообщалось, что в пробке на границе Украины с Польшей встало около 600 машин.
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