Движение электрички из Москвы в Голицыно на Белорусском направлении МЖД полностью отменено

Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter. «Белорусское направление. Полная отмена поезда №6503 (Москва-Голицыно)», — говорится в сообщении. Дальнейшая информация уточняется.