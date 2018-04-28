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Движение электрички из Москвы в Голицыно на Белорусском направлении МЖД полностью отменено
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Движение электрички из Москвы в Голицыно на Белорусском направлении МЖД полностью отменено
Агентство «Москва»
1 час назад
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Фото:
MosDay.ru
Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Белорусское направление. Полная отмена поезда №6503 (Москва-Голицыно)», — говорится в сообщении.
Дальнейшая информация уточняется.
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