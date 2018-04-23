Оппозиция Армении готова к сотрудничеству с Карапетяном 

Лидер оппозиции Армении, депутат парламента Никол Пашинян в понедельник на митинге на Площади Республики заявил, что в среду продолжатся переговоры о мирной смене власти с исполняющим обязанности премьер-министра страны Кареном Карапетяном, сообщает ТАСС.
«В среду в 10:00 мск мы продолжим переговоры о мирной смене власти с Кареном Карапетяном. Я думаю, что после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна власть понимает, что наши действия продолжатся так, как мы объявили. Мы добьемся досрочных парламентских выборов», — заявил Никол Пашинян.