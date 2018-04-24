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В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра
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В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра 

Говорит Москва 8 часов назад
По его словам, новые процедуры не предусмотрены, парламентские фракции в семидневный срок должны предложить свои кандидатуры на пост главы кабмина. «Затем в силу закона созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — сказал Махмудян.
Накануне Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армерии. В этой должности бывший глава республики проработал меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги.
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