В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра 

По его словам, новые процедуры не предусмотрены, парламентские фракции в семидневный срок должны предложить свои кандидатуры на пост главы кабмина. «Затем в силу закона созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — сказал Махмудян.
Накануне Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армерии. В этой должности бывший глава республики проработал меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги.