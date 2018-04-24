В Армении назвали дату выборов нового премьер-министра

По его словам, новые процедуры не предусмотрены, парламентские фракции в семидневный срок должны предложить свои кандидатуры на пост главы кабмина. «Затем в силу закона созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая», — сказал Махмудян.