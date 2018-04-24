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Эксперт: смена власти в Армении не повлияет на отношения с Россией
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Эксперт: смена власти в Армении не повлияет на отношения с Россией 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом заявил политолог, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.
По мнению Лукьянова, только дружба с Россией поможет Армении сохранить независимость.
«С одной стороны — Турция, с другой — Азербайджан, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас очень напряженная», — привел свои доводы Лукьянов.
Как отметил Лукьянов, смену отношений можно ожидать только в экономической области, пишет Утро.ru.
Напомним, с 13 апреля сторонники оппозиции проводили в Ереване акции протеста. Поводом стало избрание премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого в течении двух сроков подряд занимал пост президента страны. Баллотироваться на третий срок ему мешала конституция. В результате недавно проведенной реформы Армения стала парламентской республикой, где главой страны c соответствующими полномочиями станет премьер-министр. Оппозиция с таким поворотом событий не согласилась и объявила, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».
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