Эксперт: смена власти в Армении не повлияет на отношения с Россией 

Об этом заявил политолог, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов.
«С одной стороны — Турция, с другой — Азербайджан, ситуация в Нагорном Карабахе сейчас очень напряженная», — привел свои доводы Лукьянов.
Как отметил Лукьянов, смену отношений можно ожидать только в экономической области, пишет Утро.ru.
Напомним, с 13 апреля сторонники оппозиции проводили в Ереване акции протеста. Поводом стало избрание премьер-министром страны Сержа Саргсяна, который до этого в течении двух сроков подряд занимал пост президента страны. Баллотироваться на третий срок ему мешала конституция. В результате недавно проведенной реформы Армения стала парламентской республикой, где главой страны c соответствующими полномочиями станет премьер-министр. Оппозиция с таким поворотом событий не согласилась и объявила, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».
Новости политики: Глава Армении Серж Саргсян подал в отставку после уличных протестов
Новости Армении: Песков не считает, что Москва должна вмешиваться в ситуацию в Армении