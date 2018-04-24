Эксперт: смена власти в Армении не повлияет на отношения с Россией

Об этом заявил политолог, председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов По мнению Лукьянова, только дружба с Россией поможет Армении сохранить независимость. «С одной стороны — Турция , с другой — Азербайджан , ситуация в Нагорном Карабахе сейчас очень напряженная», — привел свои доводы Лукьянов. Как отметил Лукьянов, смену отношений можно ожидать только в экономической области, пишет Утро.ru. Напомним, с 13 апреля сторонники оппозиции проводили в Ереване акции протеста. Поводом стало избрание премьер-министром страны Сержа Саргсяна , который до этого в течении двух сроков подряд занимал пост президента страны. Баллотироваться на третий срок ему мешала конституция. В результате недавно проведенной реформы Армения стала парламентской республикой, где главой страны c соответствующими полномочиями станет премьер-министр. Оппозиция с таким поворотом событий не согласилась и объявила, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию». Новости политики: Глава Армении Серж Саргсян подал в отставку после уличных протестов Новости Армении: Песков не считает, что Москва должна вмешиваться в ситуацию в Армении