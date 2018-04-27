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Армения после смены власти останется членом ОДКБ и ЕАЭС, заявил Пашинян
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Армения после смены власти останется членом ОДКБ и ЕАЭС, заявил Пашинян 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Лидер протестов Никол Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения останется членом ОДКБ, «останется верной международным обязательствам», в том числе по ЕС и ЕАЭС.
"Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников Гюмри
По его словам, движение не настроено враждебно к России, не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути.
"Мы заявляем, что Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС", — сказал Пашинян
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