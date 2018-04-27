Армения после смены власти останется членом ОДКБ и ЕАЭС, заявил Пашинян

"Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников Гюмри

По его словам, движение не настроено враждебно к России , не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути.

"Мы заявляем, что Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС", — сказал Пашинян