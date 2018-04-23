Лидер армянской оппозиции анонсировал назначение «премьера от народа»

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в ближайшую неделю в стране будет назначен новый премьер-министр. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Новый премьер от народа должен быть назначен в ближайшую неделю. После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы", — сказал Пашинян.

По его словам, в ходе переговоров власти предлагали ему отсрочить отставку Сержа Саргсяна , однако он настоял, что это решение должно быть принято в течение двух часов.

Кроме того, сообщалось, что правительство Армении ушло в отставку.