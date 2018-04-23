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Лидер армянской оппозиции анонсировал назначение «премьера от народа»
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Лидер армянской оппозиции анонсировал назначение «премьера от народа» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что в ближайшую неделю в стране будет назначен новый премьер-министр. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Новый премьер от народа должен быть назначен в ближайшую неделю. После этого будет сформировано временное правительство, а затем назначены внеочередные парламентские выборы", — сказал Пашинян.
По его словам, в ходе переговоров власти предлагали ему отсрочить отставку Сержа Саргсяна, однако он настоял, что это решение должно быть принято в течение двух часов.
Ранее сообщалось, что врио премьер-министра Армении стал заместитель Саргсяна Карен Карапетян.
Кроме того, сообщалось, что правительство Армении ушло в отставку.
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