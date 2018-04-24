Ещё
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Оппозиция в Армении ограничится во вторник шествием в память жертв геноцида армян в Османской империи, заявил депутат парламента Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста.
Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян.
"Сегодня в 15.00 (14.00 мск) мы проведем шествие к мемориалу «Цицернакаберд», чтобы воздать дань памяти жертвам геноцида. Если не произойдет ничего экстраординарного, то наши сегодняшние мероприятия этим и ограничатся", — сказал Пашинян.
Он напомнил, что в среду пройдет второй этап переговоров с властями. «Завтра же в 19.00 (18.00 мск) мы проведем митинг на площади Республики (в Ереване), чтобы проинформировать вас о ходе переговоров. А сегодня мы проведем политические консультации, чтобы юридически оформить победу народа», — заявил Пашинян.
В понедельник на митинге депутат заявил, что намерен в среду провести переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».
Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Источник опроверг сообщения об отъезде Сержа Саргсяна из Армении Президент Армении рассказал о причинах протестов в стране Биография Карена Карапетяна
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины140
Кремль готовит суперманевр439
Британия ответила РФ по делу Скрипаля28
Правительство Британии уличили во лжи28
Арестован главный экономист ЦБ76
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение