В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян

"Сегодня в 15.00 (14.00 мск) мы проведем шествие к мемориалу «Цицернакаберд», чтобы воздать дань памяти жертвам геноцида. Если не произойдет ничего экстраординарного, то наши сегодняшние мероприятия этим и ограничатся", — сказал Пашинян.

Он напомнил, что в среду пройдет второй этап переговоров с властями. «Завтра же в 19.00 (18.00 мск) мы проведем митинг на площади Республики (в Ереване), чтобы проинформировать вас о ходе переговоров. А сегодня мы проведем политические консультации, чтобы юридически оформить победу народа», — заявил Пашинян.

В понедельник на митинге депутат заявил, что намерен в среду провести переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений».

Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.