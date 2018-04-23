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Оппозиция намерена в среду обсудить с врио премьера Армении передачу власти
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Оппозиция намерена в среду обсудить с врио премьера Армении передачу власти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Оппозиция намерена в среду провести переговоры с врио премьера Армении Кареном Карапетяном о «передаче власти без потрясений», заявил на митинге своих сторонников лидер оппозиции Никол Пашинян.
"В среду утром, в 11.00, мы продолжим переговоры с властями, врио премьера Кареном Карапетяном о передаче власти без потрясений", — сказал Пашинян.
Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку на фоне продолжающихся 10 дней акций протеста.
Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции».
Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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