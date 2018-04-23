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Саркисян отправил правительство в отставку
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Саркисян отправил правительство в отставку 

News.ru 36 минут назад
Указом президента Армении Армена Саркисяна правительство страны уходит в отставку.
«Принимая за основу статью 130 Конституции Армении, принять отставку правительства», — цитирует документ «Интерфакс».
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