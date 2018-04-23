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Источник опроверг сообщения об отъезде Сержа Саргсяна из Армении
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Источник опроверг сообщения об отъезде Сержа Саргсяна из Армении 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости: Подавший в отставку премьер Саргсян не покидал Армению, информация о его отъезде не соответствует действительности — источник в правительстве
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