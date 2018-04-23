Президент Армении и посол США обсудили внутриполитическую ситуацию в республике 

ЕРЕВАН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник принял посла США в Ереване Роберта Миллса, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи обсудили «внутриполитическую ситуацию в стране», отмечается в сообщении.
"Президент Саркисян и посол Миллс согласились, что единственный путь содержательной развязки сложившийся ситуации является добросовестный политический диалог", — добавили в пресс-службе президента Армении.
Первый вице-премьер Армении Карен Карапетян в понедельник после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна назначен исполняющим обязанности главы кабмина.
Митинги оппозиции с требованием отставки Саргсяна начались в Ереване десять дней назад. В воскресенье, 22 апреля в ереванской гостинице «Марриотт» была осуществлена попытка провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний, но в понедельник днем они были отпущены из СИЗО. Также в понедельник, 23 апреля Саргсян заявил о сложении полномочий на посту премьер-министра, который он занимал с 17 апреля.