Президент Армении и посол США обсудили внутриполитическую ситуацию в республике

Участники встречи обсудили «внутриполитическую ситуацию в стране», отмечается в сообщении.

"Президент Саркисян и посол Миллс согласились, что единственный путь содержательной развязки сложившийся ситуации является добросовестный политический диалог", — добавили в пресс-службе президента Армении.