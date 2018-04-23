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Карапетян сменил Саргсяна
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Карапетян сменил Саргсяна 

News.ru 1 час назад
Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении назначили вице-премьера страны Карена Карапетяна.
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