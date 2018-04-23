Туркмения готова предоставить площадку для афганского диалога под эгидой ООН

ТАСС , 23 апреля. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность предоставить площадку для общенационального афганского диалога под эгидой ООН на территории республики. Об этом в понедельник сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».

"Туркменистан как нейтральное государство готов предоставить политическое пространство для организации общенационального афганского диалога под эгидой и при лидирующей роли ООН", — заявил Бердымухамедов журналистам после церемонии подписания туркмено-узбекских соглашений в Ташкенте.

В рамках визита в Узбекистан глава Туркмении встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым . На переговорах «стороны отдельно остановились на положении в Афганистане , подтвердив обоюдную твердую приверженность мирным, политическим средствам урегулирования ситуации в этой стране, необходимости ее интеграции в международные экономические процессы». Главы государств отметили «значимость газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан— Индия , начавшейся прокладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, строительства железной дороги по маршруту Серхетабат (Туркменистан) — Тургунди (Афганистан)».

В конце февраля на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами , предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение «Талибан» (запрещено в РФ ) легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле