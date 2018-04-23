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Туркмения готова предоставить площадку для афганского диалога под эгидой ООН
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Туркмения готова предоставить площадку для афганского диалога под эгидой ООН 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 23 апреля. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил готовность предоставить площадку для общенационального афганского диалога под эгидой ООН на территории республики. Об этом в понедельник сообщило информагентство «Туркменистан сегодня».
"Туркменистан как нейтральное государство готов предоставить политическое пространство для организации общенационального афганского диалога под эгидой и при лидирующей роли ООН", — заявил Бердымухамедов журналистам после церемонии подписания туркмено-узбекских соглашений в Ташкенте.
В рамках визита в Узбекистан глава Туркмении встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. На переговорах «стороны отдельно остановились на положении в Афганистане, подтвердив обоюдную твердую приверженность мирным, политическим средствам урегулирования ситуации в этой стране, необходимости ее интеграции в международные экономические процессы». Главы государств отметили «значимость газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан— Индия, начавшейся прокладки линии электропередачи и оптико-волоконной линии связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, строительства железной дороги по маршруту Серхетабат (Туркменистан) — Тургунди (Афганистан)».
В конце февраля на открытии второй международной конференции «Кабульский процесс» президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение «Талибан» (запрещено в РФ) легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.
В московском формате консультаций по Афганистану принимают участие представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
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