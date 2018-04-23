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Стало известно, кто станет врио главы правительства Армении
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Стало известно, кто станет врио главы правительства Армении 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: ВРИО ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ СТАЛ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР КАРАПЕТЯН — ПРЕСС-СЛУЖБА КАБМИНА
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