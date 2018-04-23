«Это не мое»: Серж Саргсян покинул должность премьер-министра Армении 

Краснодар. 23 апр. — Новая Кубань. С 13 апреля на улицах Еревана и других крупных населенных пунктов республики проходят массовые протесты оппозиции. Участники митингов требовали отстранить от власти Сержа Саргсяна: бывший президент Армении был избран парламентом на должность премьер-министра, который после конституционной реформы фактически управляет страной.
Протестующие обвинили Саргсяна в неэффективной экономической политике, и объявили о начале «бархатной революции». Несмотря на задержания лидеров движения (Армена Григоряна, Давида Санасаряна, Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна), массовые беспорядки не прекращались. Когда к участником акции присоединились люди в военной форме, в пресс-службе Правительства Армении объявили об отставке Сержа Саргсяна.
— Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны, — говорится в официальном сообщении Саргсяна.
В конце речи бывший премьер-министр пожелал своей стране «мира, гармонии и логики».