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«Это не мое»: Серж Саргсян покинул должность премьер-министра Армении
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«Это не мое»: Серж Саргсян покинул должность премьер-министра Армении 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апр. — Новая Кубань. С 13 апреля на улицах Еревана и других крупных населенных пунктов республики проходят массовые протесты оппозиции. Участники митингов требовали отстранить от власти Сержа Саргсяна: бывший президент Армении был избран парламентом на должность премьер-министра, который после конституционной реформы фактически управляет страной.
Протестующие обвинили Саргсяна в неэффективной экономической политике, и объявили о начале «бархатной революции». Несмотря на задержания лидеров движения (Армена Григоряна, Давида Санасаряна, Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна), массовые беспорядки не прекращались. Когда к участником акции присоединились люди в военной форме, в пресс-службе Правительства Армении объявили об отставке Сержа Саргсяна.
— Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны, — говорится в официальном сообщении Саргсяна.
В конце речи бывший премьер-министр пожелал своей стране «мира, гармонии и логики».
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