Под Саратовом не пустили в Россию муку без документов из Казахстана

Саратовской области не пустили на 287 км автодороги «Энгельс — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан » в Россию из Казахстана крупную партию муки. Как сообщили в надзорном ведомстве, в пятницу, 20 апреля, сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорнадзора остановили на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» большегруз. В грузовике везли 13 тонн муки без документов, которые подтвердили бы безопасность сельхозпродукции. Ревизорам показали лишь товарно-транспортную накладную. Груз завернули обратно, в Казахстан.