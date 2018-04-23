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Под Саратовом не пустили в Россию муку без документов из Казахстана
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Под Саратовом не пустили в Россию муку без документов из Казахстана 

Новости Саратова 57 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области не пустили на 287 км автодороги «Энгельс — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан» в Россию из Казахстана крупную партию муки.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в пятницу, 20 апреля, сотрудники областного Управления Россельхознадзора и Нижне-Волжского межрегионального управления государственного автодорнадзора остановили на фитосанитарном контрольном посту «Озинки» большегруз.
В грузовике везли 13 тонн муки без документов, которые подтвердили бы безопасность сельхозпродукции.
Ревизорам показали лишь товарно-транспортную накладную. Груз завернули обратно, в Казахстан.
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