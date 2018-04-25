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МИД дал совет находящимся в Ереване россиянам
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МИД дал совет находящимся в Ереване россиянам 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МИД рекомендует гражданам России, находящимся в Ереване, избегать мест массового скопления людей на фоне продолжающихся протестных акций.
≥≥ Протесты в Ереване: оппозиция перекрывает город
«Армения — новая волна демонстраций в городе Ереван, акции носят мирный характер; рекомендуется избегать мест массового скопления людей, в особенности в центре столицы», — сообщил департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. В воскресенье должны были пройти переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном. Они закончились спустя три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом. Пашинян сразу после этого пообещал возобновления акций протеста «в новом масштабе».
Напомним, ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему продолжают следить за ситуацией в Армении и надеются, что противоборствующие стороны смогут прийти к консенсусу.
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