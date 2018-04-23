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Шойгу встретился китайским с председателем КНР Си Цзиньпином
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Шойгу встретился китайским с председателем КНР Си Цзиньпином 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай.
Глава российского оборонного ведомства прибыл в Китай сегодня утром.
В насыщенном графике министра не только двусторонние встречи, но и совещание со своими коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, в которую входит восемь государств. Помимо России это Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, а также Таджикистан с Узбекистаном.
Главной темой форума станут вызовы и угрозы безопасности. И прежде всего у границ стран ШОС.
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