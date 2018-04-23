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Биография Сержа Саргсяна
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Биография Сержа Саргсяна 

РИА Новости 1 час назад
Премьер-министр Армении Серж Азатович Саргсян родился 30 июня 1954 года городе Степанакерте (Нагорный Карабах).
В 1979 году окончил филологический факультет Ереванского государственного университета.
В 1972-1974 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
В 1975-1979 годах работал токарем на Ереванском электротехническом заводе.
В 1979-1988 годах был заведующим отдела, вторым секретарем, первым секретарем Степанакертского горкома ЛКСМ, заведующим отделом пропаганды и агитации Степанакертского горкома КПСС, помощником первого секретаря областного комитета КПСС Нагорного Карабаха.
В 1989-1993 годах возглавлял комитет сил самообороны Нагорного Карабаха.
В 1990-1993 годах — депутат национального собрания Армении.
В 1993-1995 годах занимал пост министра обороны Армении.
С 1995 по 1996 год был начальником управления государственной безопасности Армении, министром национальной безопасности Армении.
В 1996-1999 годах — министр внутренних дел и национальной безопасности Армении.
В 1999 году Саргсян вновь занял пост министра национальной безопасности Армении.
С 1999 по 2000 год он был руководителем аппарата президента Армении.
В 1999-2007 годах — секретарь Совета национальной безопасности при президенте Армении.
В 2000-2007 годах — министр обороны Армении.
С 2006 года — член Республиканской партии Армении (РПА), в июле 2006 года был избран председателем Совета РПА, в ноябре 2007 года — председателем РПА.
С 2007 по 2008 год занимал пост премьер-министра Армении.
19 февраля 2008 года Серж Саргсян был избран президентом Армении.
18 февраля 2013 года он был переизбран на этот пост, вступил в должность 9 апреля 2013 года.
9 апреля 2018 года после вступления в должность президента Армении Армена Саркисяна исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян выдвинул кандидатуру Сержа Саргсяна на пост главы правительства Армении. 17 апреля 2018 года Серж Саргсян был избран депутатами Национального собрания (парламента) Армении премьер-министром страны.
С 13 апреля 2018 года в Армении проходили акции против избрания Саргсяна. Оппозиция обвинила Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации.
23 апреля 2018 года Серж Саргсян подал в отставку.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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