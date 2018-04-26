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Переговоры РФ и Беларуси по молочному рынку перенесены на 27 апреля
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Переговоры РФ и Беларуси по молочному рынку перенесены на 27 апреля 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Из-за плотного графика переговоры представителей России и Беларуси по поводу поставок молока и функционированию молочного рынка перенесены на пятницу, 27 апреля. Об этом сообщил руководитель главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхозпрода РБ Алексей Богданов.
По его словам, очередной этап переговоров пройдет в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости. Между тем стороны 24 апреля уже провели переговоры на экспертном уровне. Причем также в режиме видеоконференции. В ходе обсуждения белорусская сторона продолжила настаивать на сохранении объемов своих молочных поставок в Россию на уровне 2017 года.
Напомним, ранее замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов отмечал, что представители сельхозведомств обеих стран должны проанализировать себестоимость производимой продукции в России и Белоруссии. При этом главным обсуждаемым вопросом являются предстоящие объемы взаимных поставок.
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