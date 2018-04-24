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Лидер армянской оппозиции призывает к массовым акциям неповиновения
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Лидер армянской оппозиции призывает к массовым акциям неповиновения 

Вести.Ru 6 часов назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян призвал своих сторонников призывает начать массовые акции гражданского неповиновения. Он заявил, что кандидатом в премьеры или премьером должен быть только представитель «бархатной революции».
"Если Республиканская партия (правящая партия) готова с нами обсудить нашу повестку, они знают мои контакты и могут встретиться со мной завтра, и мы доведем нашу революцию до конца. Но поскольку есть основы полагать, что этого не состоится, призываю начать массовые акции гражданского неповиновения и собраться утром в 11:00 на площади Республики", — заявил Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
Он добавил, что в течение недели должны быть проведены новые выборы премьер-министра, а на пост премьера должна быть выдвинута «лишь кандидатура от бархатной революции».
На среду в Ереване намечались переговоры (впоследствии отмененные) исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и главы протестного движения Никола Пашиняна, возглавляющего партию «Гражданский договор»; последний требует обсудить на них вопросы избрания премьером «кандидата от народа», при этом, не исключая, что правительство может возглавить он.
Ранее на пресс-конференции он заявил, что эра нынешней Республиканской партии закончилась, и она не должна «цепляться за власть». Никакой представитель республиканцев, включая исполняющего обязанности премьера Карена Карапетян, даже в случае его выхода из партии, не могут занять этот пост, считает оппозиционер.
Еще Пашинян заверил, что оппозиция не является ни «проамериканской», ни проевропейской, ни пророссийской, и помимо отношений с Россией, для него важны отношения с ЕС и США; он добавил, однако, что ни одни из них не будут развиваться во вред другим.
С 13 апреля в Ереване и ряде городов республики проходили митинги и акции протеста против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян заявил об уходе в отставку, отметив, что «Никол Пашинян был прав», а сам Саргсян — нет. Позже президент Армении подписал указ об отставке правительства страны.
Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен Карен Карапетян. Оппозиция договорилась с ним об освобождении всех задержанных во время массовых акций протеста, сообщает "Интерфакс".
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