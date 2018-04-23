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Лидер акции протеста в Армении встречался в СИЗО с первым вице-премьером
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Лидер акции протеста в Армении встречался в СИЗО с первым вице-премьером
РИА Новости
41 минуту назад
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РИА Новости
/ Динамика дня. Оппозиционный депутат, лидер акции протеста в
Армении
Пашинян заявил, что встречался в
СИЗО
с первым вице-премьером Карапетяном
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Ещё 1 источник
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