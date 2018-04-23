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Лидер акции протеста в Армении встречался в СИЗО с первым вице-премьером
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Лидер акции протеста в Армении встречался в СИЗО с первым вице-премьером 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА Новости / Динамика дня. Оппозиционный депутат, лидер акции протеста в Армении Пашинян заявил, что встречался в СИЗО с первым вице-премьером Карапетяном
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К акциям протеста в Армении присоединились десятки военных‍ В Ереване десятки людей в военной форме присоединились к протестующим Протесты в Армении: диалог наладить не удается
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