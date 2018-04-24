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Существующие проблемы между Россией и Арменией надо решать, заявил Пашинян
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Существующие проблемы между Россией и Арменией надо решать, заявил Пашинян 

РИА Новости 24 апреля 2018
Фото: Sputnik Азербайджан
ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Отношения Армении с РФ очень важны, но в них есть проблемы, их нужно решать, заявил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян, добавив, что считает Россию братской страной.
"Отношения с РФ очень важны, это дружественные, братские страны. Но это не значит, что в них нет проблем", — заявил он на брифинге в Ереване. По его словам, оппозиция в случае прихода к власти собирается их решать.
Так же он отметил, что отношения Армении с Россией должны строиться исходя из «интересов армянского народа».
Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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