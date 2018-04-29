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Лидер армянской оппозиции встретится с российскими депутатами
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Лидер армянской оппозиции встретится с российскими депутатами 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 29 апреля. /ТАСС/. Лидер протестного движения Армении Никол Пашинян проведет встречу с депутатами из России в 12:00 (11:00 мск) в воскресенье. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.
"Никол Пашинян встретится сегодня с российскими депутатами. Встреча состоится сегодня в полдень", — рассказал он корреспонденту ТАСС.
Как ранее стало известно корреспонденту ТАСС, 29 апреля Пашинян в 17:00 (16:00 мск) прибудет на демонстрацию на площади Франции в Ереване, откуда переместится на площадь Республики, где в 19:00 (18:00 мск) состоится митинг его сторонников.
В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн». Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — «Блок Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк» уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.
Пашинян (депутат парламента от фракции «Елк») станет премьер-министром, если за него проголосуют 53 из 105 (простое большинство) депутатов однопалатного парламента. Фракция правящей Республиканской партии Армении обладает 58 местами в парламенте, «Елк» — девятью, «Дашнакцутюн» — семью. Еще 31 место у блока «Царукян».
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