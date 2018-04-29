Лидер армянской оппозиции встретится с российскими депутатами

"Никол Пашинян встретится сегодня с российскими депутатами. Встреча состоится сегодня в полдень", — рассказал он корреспонденту ТАСС.

Как ранее стало известно корреспонденту ТАСС, 29 апреля Пашинян в 17:00 (16:00 мск) прибудет на демонстрацию на площади Франции в Ереване, откуда переместится на площадь Республики, где в 19:00 (18:00 мск) состоится митинг его сторонников.

В Армении с 13 апреля не прекращаются массовые митинги сторонников оппозиции. В понедельник на фоне акций протеста ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян , в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн». Избрание премьера должно состояться в парламенте 1 мая, три парламентские фракции — «Блок Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк» уже объявили, что готовы проголосовать за кандидатуру Пашиняна. Правящая РПА не выдвинет своего кандидата.