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Лидер армянской оппозиции пообещал освободить всех «политзаключенных»
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Лидер армянской оппозиции пообещал освободить всех «политзаключенных» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Лидер акций протеста в Армении, оппозиционный депутат Никол Пашинян пообещал освободить в стране всех «политзаключенных», если придет к власти.
Ранее оппозиция требовала освободить участников вооруженного захвата здания патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году. Тогда представители радикальной оппозиции удерживали здание ППС с 17 по 31 июля, в результате нападения были убиты трое полицейских.
"Если у меня будут такие полномочия, я освобожу всех политзаключенных", — заявил Пашинян на митинге, завершившем марш оппозиции по северным районам Еревана.
Сейчас многие сторонники Пашиняна не расходятся, а ждут нового митинга, который запланирован на вечер на площади Республики в центре Еревана.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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