Ещё
Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков заявил, что в Кремле надеются на скорейшее разрешение ситуации в Армении 

RT на русском 43 минуты назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают следить за ситуацией в Армении.
«По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков.
Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян выступил за проведение в стране внеочередных парламентских выборов.
23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.
RT на русском: последние новости
Лукашенко рассказал, как убивали людей на трассе Москва — Берлин В протестах в Ереване принимают участие десятки тысяч человек Лукашенко пообещал не допустить создание фундамента для «майдана» в Белоруссии
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру334
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»189
«Томагавки» прилетели в Москву95
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение