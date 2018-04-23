Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту

С ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится во вторник, 24 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко , сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30, а телеверсия Послания президента РБ будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.