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Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту
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Лукашенко обратиться с посланием к белорусскому народу и парламенту 

Российская Газета 2 часа назад
С ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию обратится во вторник, 24 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Традиционно на мероприятие в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.
Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам «Беларусь 1», «Беларусь 24» и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10.30, а телеверсия Послания президента РБ будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.
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