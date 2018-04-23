В Ереване лидера протестного движения Пашиняна освободили из СИЗО

В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна

Ранее сообщалось, что на акциях протеста в Ереване против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна появились люди в военной форме.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны