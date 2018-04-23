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В Ереване лидера протестного движения Пашиняна освободили из СИЗО
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В Ереване лидера протестного движения Пашиняна освободили из СИЗО 

Газета.Ru 23 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
В столице Армении Ереване лидер акций протестов депутат Никол Пашинян освобожден из СИЗО, передает РИА «Новости».
В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.
Ранее сообщалось, что на акциях протеста в Ереване против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна появились люди в военной форме.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны
"Газета.Ru" следит в режиме онлайн за протестной акцией в Ереване.
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