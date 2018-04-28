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В Минюсте Армении отметили необходимость решения ситуации в стране политическим путём
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В Минюсте Армении отметили необходимость решения ситуации в стране политическим путём 

RT на русском 18 минут назад
Ситуация в Армении должна быть решена только политическим путём. Такое мнение выразил в ходе пресс-конференции и. о. министра юстиции республики Давид Арутюнян.
«Если процесс не будет решён политическим путем, то не исключено, что народ опять выйдет на улицы и мы окажемся в замкнутом процессе», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на достижение консенсуса между политическими силами в Армении.
Вопрос избрания нового премьера Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.
RT на русском: последние новости
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