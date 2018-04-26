Россия призвала все стороны политического противостояния в Армении к диалогу 

Об этом было заявлено на встрече наших дипломатов с лидерами протеста — депутатами Нацсобрания, в числе которых был и Никол Пашинян. Накануне поздно вечером на митинге он пригрозил правящей Республиканской партии новыми демоснтрациями и блокированием правительственных зданий, если она выдвинет своего кандидата на пост нового премьера. При этом Пашинян настаивает, что главу правительства, как он говорит, должна выбрать площадь. По мнению и. о. премьера Карена Карапетяна, это противоречит конституции. Сейчас в Ереване возобновились акции протеста. Они не утихают уже 2 недели.